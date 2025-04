Recuperação judicial para o agronegócio: cuidado!

Quando alguma liderança do agronegócio demonstra coragem de criticar as chamadas recuperações judiciais por produtores rurais , leia-se sociedades empresárias, o enfoque, não raro, é no sentido de que a adoção dessa prática poderá gerar prejuízos de forma macro ao setor tais como maior seletividade na concessão do crédito, aumento de garantias, majoração de juros, entre outros (verdadeiros) receios.

Ou seja, diferentemente da ideia que é repassada aos produtores rurais, a recuperação judicial não se dá de forma automática com o ingresso do processo judicial, e sim mediante a aprovação, pelos credores da empresa, do plano econômico-financeiro que deve ser apresentado no processo judicial. Plano esse que, caso não seja aceito/aprovado ou, ainda, não seja rigorosamente cumprido em seus termos (pagamentos), poderá levar o agricultor à falência com a venda (quase que) imediata de seus bens para pagamento do passivo existente. Portanto, muito cuidado com soluções milagrosas, tão comuns nesses momentos de crise do setor.