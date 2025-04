Recuperação judicial no agro é direito, não ameaça

Quando o debate sobre a recuperação judicial no agronegócio é pautado por generalizações, perde-se a oportunidade de compreendê-la como uma ferramenta atual, legal e necessária para preservar as atividades produtivas — tão ameaçadas por uma infinidade de fatores externos alheios à vontade do produtor. Ainda é comum encontrar análises que retratam o uso do mecanismo como oportunismo ou risco ao crédito, fato que revela mais desinformação do que efetiva preocupação técnica.