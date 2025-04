Os 50 anos da icônica subida na árvore

Nestas mais de cinco décadas de existência, a Agapan não apenas defendeu rios, matas, animais, qualidade de vida nas cidades e a vida em todas as suas formas, mas foi também uma das primeiras entidades ambientalistas do planeta a propor um novo modelo de desenvolvimento, mais justo, sustentável e responsável com as futuras gerações. Essa visão inovadora transformou a luta ambiental local em referência internacional, alertando para a necessidade de conciliar progresso e respeito à natureza.