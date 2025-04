O poder da mentalidade experimental: o que trago da SXSW

A SXSW Edu 2025 mobilizou educadores e profissionais de ensino de todo mundo, em Austin, Texas, para ouvir especialistas sobre novas abordagens e tendências. Autora do recém-lançado Tiny Experiments: How to Live Freely in a Goal-Obsessed World (Pequenas experiências: como viver livremente em um mundo obcecado por metas), a neurocientista Anne-Laure Le Cunff apresentou uma perspectiva fascinante sobre o poder da mentalidade experimental.