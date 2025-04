Mais do que consumo, espaços de conexões e lazer

Por Vander Giordano, vice-presidente institucional da Multiplan

Os shoppings tornaram-se verdadeiros protagonistas da vida urbana, especialmente no Brasil, ao longo dos anos. São pontos de encontro, lazer, cultura, arte, gastronomia e, ainda, vetores de crescimento socioeconômico, funcionando como espaços multiuso que atendem às necessidades de cidades em constante transformação.

Movimento de projetos que reúnem shoppings e setor imobiliário irá se fortalecer

É impossível falar do desenvolvimento do entorno dos empreendimentos sem pensar em pertencimento. O shopping passou a ser “vizinhança”, sua instalação implica também em melhorias viárias, na revitalização e urbanização de regiões – como ocorreu com a chegada do BarraShoppingSul e do ParkShopping Canoas – com moradias nas áreas adjacentes, serviços e ações estruturantes para a cultura, a educação e até a saúde das comunidades, além de impulsionar novos empregos. Somente no setor são gerados mais de 1 milhão diretamente.

Enxergamos outro diferencial no cenário imobiliário brasileiro: a integração de bairros privativos à infraestrutura dos shoppings. Na Multiplan, somos pioneiros ao apostar nessa tendência, com a construção de um bairro, o Golden Lake, ao lado do nosso shopping em Porto Alegre. É um novo lifestyle, que alia conveniência, bem-estar e segurança. Esse movimento de projetos que reúnem shoppings e setor imobiliário (tanto residencial, quanto comercial) irá se fortalecer nos próximos anos.

O fluxo de visitantes nos shoppings brasileiros não para de crescer. A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) estima que os empreendimentos recebam 476 milhões de pessoas ao mês. Diferente do que observamos fora, onde ainda há um olhar mais voltado ao consumo, priorizamos a experiência e as necessidades do cliente. É possível ter tudo num só lugar: gastronomia, teatros, casas de espetáculos, eventos e serviços diversos.