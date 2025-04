Gravataí, cidade para viver e investir

Por muitas décadas, morar nos municípios da região metropolitana de Porto Alegre era sinônimo de viver em cidades-dormitórios , sem vida própria. Eram periferias da capital, no sentido de estar afastadas do centro urbano onde tudo acontecia. Mas hoje, felizmente, essa realidade ficou para trás, e Gravataí é um exemplo deste movimento.

Nos últimos anos, passamos a ser reconhecidos como uma das melhores cidades do Estado para se viver e investir, e isso é fruto da aposta sistemática na atração de empresas, geração de empregos e melhoria do ambiente de negócios. Desde 2021, Gravataí criou mais de 8,4 mil novas vagas de emprego formal. Só ano passado, tivemos quase R$ 1 bilhão em investimentos na construção civil.

Estamos a 15 minutos do aeroporto Salgado Filho, às margens da freeway e da RS-118. Saímos praticamente ilesos da enchente de 2024 , devido aos investimentos robustos em prevenção. Já somos um grande polo logístico, com centros de distribuições de gigantes como São João, LOG, Magazine Luiza e Droga Raia, e temos potencial para triplicar as operações. Inclusive, já encomendamos um estudo para avaliar a viabilidade de um terminal aeroportuário de cargas, que representaria uma grande oportunidade para o Estado.

Para o tamanho de nossas pretensões, contar apenas com recursos públicos é insuficiente. Por isso, apostamos na parceirização com o setor privado para amplificar as entregas ao cidadão. Com atração de empresas, investimentos em infraestrutura, indicadores positivos de segurança e serviços públicos de qualidade, Gravataí assumirá cada vez mais o lugar de protagonista entre os grandes do Rio Grande e do Brasil.