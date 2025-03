Quer personalizar? Seja uma marca gentil

A personalização é a estratégia empresarial do momento. E não sem motivos.

Imagine que você tem uma menina de oito anos que gosta da Barbie. Você pode comprar uma boneca para ela em qualquer market place ou loja. Mas se você a leva na American Girl, ela não apenas escolhe uma boneca: pode personalizá-la para que se pareça com ela mesma, escolhendo roupas e acessórios e até criando uma história própria. E no final do dia, menina e boneca podem inclusive arrumar o cabelo juntas e tomar um chá.