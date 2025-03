 força do agro em evidência na Expodireto Cotrijal

Nesta semana chegamos a uma marca histórica em nossa cooperativa: celebramos, com muito orgulho, as 25 edições da Expodireto Cotrijal. Ela foi criada em Não-Me-Toque (RS), em 2000, e ao longo desses 25 anos foi crescendo, ganhando cada vez mais força e hoje é referência em soluções para o agronegócio no nosso Estado, no Brasil e internacionalmente. Além disso, segue com um propósito claro: levar conhecimento, oportunidades, novas tecnologias e inovações para o campo, para que os produtores possam manter e desenvolver as suas propriedades.