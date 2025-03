Expodireto destaca potência do agronegócio

Por Francisco Turra, presidente do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (Abap) e ex-ministro da Agricultura

A Expodireto Cotrijal acontece ao longo desta semana em Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, e é uma celebração da potência que é o agronegócio brasileiro. Neste ano, o evento celebra sua 25ª edição com um sucesso estrondoso. Eu tenho orgulho de ter feito parte do lançamento dessa semente em 2000.

No nascer de um novo milênio, fui convidado, como ministro da Agricultura, para o lançamento da Expodireto. Muitos líderes presentes, produtores, autoridades diversas e seu presidente, até hoje, Nei César Manica. Ele me questionou se havia condições de superar os limites e criar uma feira de porte nacional e internacional. Disse, no embalo do entusiasmo de todos, que andei pelo mundo e visitei muitas feiras, e as que vencem são aquelas que sabem fazer a diferença.

O evento estimula o desenvolvimento regional e será palco de debates

E Manica prometeu e cumpriu que a Expodireto ia fazer essa diferença. O que comprovamos hoje é que ele conduz uma das maiores feiras do agronegócio nacional e internacional. Um evento limpo, sem bebidas alcoólicas e sem shows, porque os protagonistas do espetáculo são as informações sobre tecnologia, agricultura de precisão, inovação da inteligência artificial, com mais de 550 expositores e a presença de técnicos, palestrantes, especialistas para discutir as novas tendências.

O evento estimula o desenvolvimento regional e será palco de debates, reunindo autoridades e buscando soluções para o agronegócio. A presença de instituições financeiras possibilita o acesso dos produtores rurais a linhas de crédito de órgãos oficiais ou empresas privadas.

A Expodireto sempre cumpre seu papel em momentos de crise ou de fartura, com governantes de diferentes tendências, mundo em guerra ou em paz. Mesmo em condições de extremos climáticos ou de pandemias, a feira explode em público ávido para sair mais informado, espiando o futuro muito mais do que chorando o passado.