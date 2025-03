Por Isara Marques, jornalista

Neste 8 de março, é importante lembrar mulheres que marcaram nossa história para que atos de vanguarda não se percam no tempo e na memória. Entre elas está Yeda Crusius, a primeira e, até agora, a única, governadora do Rio Grande do Sul. Com firmeza e sensibilidade, ela conduziu o Estado imprimindo em cada decisão a força de seu olhar feminino.

Professora aposentada da Faculdade de Economia da UFRGS, chegou ao governo acumulando conhecimento técnico, mas ao mesmo tempo era dona de uma simplicidade desconcertante, especialmente a quem esperava dela a formalidade associada ao poder. Não foram poucas as vezes, no seu mandato, em que sambou, cantou e se divertiu em festas populares. Tudo isso de maneira espontânea, com empatia natural, longe das estratégias de marketing e das redes sociais tão empregadas hoje em dia na atividade política.

Yeda muitas vezes permitia que sua leveza encobrisse a gestora de Estado séria e comprometida. Foi neste tom que a professora, e ex-ministra do Planejamento, enfrentou os históricos desafios financeiros do Estado. Com rigor e transparência, traduzindo questões complexas em ideias e palavras simples, para o entendimento dos gaúchos.

No entanto, quando o momento exigia, não brincava com as palavras nem fugia dos problemas

Certa vez, ao ser questionada por um jornalista sobre as medidas de contenção de gastos do governo, respondeu sem rodeios: "Dinheiro não nasce em árvores". A declaração, embora surpreendente, vinda de uma governadora economista, deixou claro para todos o tamanho do problema.

No entanto, quando o momento exigia, Yeda não brincava com as palavras nem fugia dos problemas. Era comum em sua rotina trabalhar até a madrugada junto com sua equipe econômica, discutindo soluções para os desafios do Estado. Ao final das reuniões, invariavelmente, propunha a todos "celebrar a vida" — um de seus convites frequentes para distensionar e brindar o presente.