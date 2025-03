Conectados ou desconectados?

Muito tem se falado sobre a restrição do uso de celulares nas escolas . O tema chegou às rodas de debates em função da Lei n° 15.100/2025, sancionada neste ano. O texto veda o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante aulas e intervalos em todas as etapas da educação básica. Porém, a proibição não se aplica à utilização pedagógica desses dispositivos. Este é o ponto.

Aqui no Rio Grande do Sul, a proibição do uso de celulares dentro de sala de aula para fins de lazer, já era uma realidade. O impacto dessa medida, portanto, é em momentos extraclasse, com influência direta sobre a dinâmica social. Antes, as pausas durante a rotina escolar eram dominadas pela presença dos celulares, impedindo interações práticas entre os estudantes. Ao limitar o uso do aparelho é possível fortalecer laços de convivência essenciais para o desenvolvimento psicológico e social.