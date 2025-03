Chega uma hora em que chega

Quem atua com famílias empresárias certamente já ouviu algo como o que escutei de uma cliente: "Preciso deixar de ser sócia dos meus irmãos para voltar a amá-los". Via de regra, quando iniciamos um trabalho com uma empresa familiar, o objetivo é preservá-la. No entanto, nem sempre isso acontece e chega uma hora em que, simplesmente, chega.