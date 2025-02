Uma perspectiva para o desenvolvimento

Um estudo anual da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revela que apenas 11% dos jovens brasileiros de 15 a 24 anos escolhem uma formação técnico-profissional. Em contrapartida, nos países desenvolvidos, 37% dos jovens de 15 a 19 anos e 65% dos de 20 a 24 anos optam por esse caminho. Essa discrepância não apenas evidencia uma cultura de desvalorização da educação profissional no Brasil, mas também limita as oportunidades de emprego e crescimento que nossos jovens poderiam conquistar.

O cenário é alarmante, especialmente considerando as projeções do Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027, que indica que o Brasil precisará qualificar 14 milhões de pessoas para ocupações industriais nos próximos quatro anos. Dentre esses, 2,2 milhões necessitam de formação inicial para repor forças de trabalho inativas, enquanto 11,8 milhões precisarão de atualizações e treinamento. Sem uma formação profissional adequada, muitos jovens e adultos ficarão de fora desse mercado em expansão.

Neste contexto, a unificação das gestões de Senai, Sesi e IEL no Estado representa não apenas uma mudança administrativa proposta pelo Sistema Fiergs, mas um compromisso que assumo com a preparação da força de trabalho, a inovação, a competitividade industrial e o bem-estar do trabalhador e de suas famílias. Enfim, uma educação orientada à geração de PIB no Rio Grande do Sul. Convido a todos a embarcarem comigo nesta jornada desafiadora.