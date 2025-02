Uma grande iniciativa

Por Cristina Bonorino, professora de imunologia e pesquisadora 1A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

O atual governo americano segue cortando todas as verbas de ciência e tecnologia, privilegiando as empresas de seus apoiadores uber-rich da tecnologia. Já no Brasil, na semana passada, o governo lançou um edital de apoio a empresas que "realizam, planejam realizar ou expandir as atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no país".

Reservou cerca de R$ 3 bilhões para essa chamada, para auxiliar a construção de novas plantas-piloto ou a expansão de empresas que queiram investir em tecnologias estratégicas, dentro das áreas de informação, materiais e biotecnologia. Os recursos vêm do BNDES e da Finep, e os projetos precisam demonstrar atividade concreta em PD&I por no mínimo três anos após o final do projeto — que em si terá três anos.

É inédita e claramente associada à nova política industrial

Esse acompanhamento é importante junto às empresas proponentes para que haja supervisão do uso dos recursos públicos de acordo com as atividades propostas e manutenção do quadro de pessoal do projeto por seis anos para essas atividades. Isso também é relevante, pois a chamada prevê a contratação de um percentual de doutores e mestres mínimo de 20%, incorporando profissionais egressos de cursos de pós-graduação com enfoque tecnológico. Colaboração nos projetos das empresas com universidades e institutos de pesquisa são incentivadas. Parcerias com empresas estrangeiras são possíveis, mas o projeto deve vir de uma empresa brasileira.