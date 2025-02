Um feixe de esperanças em um universo de incertezas

Por Rodrigo Papaléo Fermann, diretor jurídico da Federação Israelita do Rio Grande do Sul

Desde outubro de 2023, Israel vem empregando recursos humanos, emocionais e financeiros em uma guerra da qual não gostaria de participar . Além das cifras gastas (cada dia de guerra custa em torno de um R$ 1 bilhão), judeus – israelenses ou não – têm sofrido com uma avassaladora onda de antissemitismo .

Era sabido que o conflito, deflagrado a partir da ofensiva do Hamas, transbordaria as fronteiras do Oriente Médio. Tomou, de fato, ambientes acadêmicos, redes sociais e até mesmo rodas de bar.