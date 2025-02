Um Estado pela educação

Por Raquel Teixeira, Secretária de Estado da Educação

O ano letivo no Rio Grande do Sul será de avanços. Após enfrentar o desafio fiscal, a pandemia da covid-19 e a maior catástrofe climática da história do RS, o Estado pode criar expectativas positivas em relação à educação — os investimentos são enormes e há um acompanhamento pessoal do governador Eduardo Leite.

O governo apresentará nesta terça-feira para a sociedade algumas das grandes conquistas, mas também irá mais além — com um plano de futuro — a Agenda da Educação 2025-2035, construída a muitas mãos. Temos no RS políticas educacionais claras: infraestrutura das escolas, política pedagógica, quadro de pessoal, sistema de avaliação da aprendizagem e ferramentas de acompanhamento e apoio. É uma educação pensada para o estudante, o professor e a sociedade.

O Programa Agiliza, criado em 2021, já transferiu para as escolas mais de R$ 500 milhões, que podem ser usados para pequenas reformas e a aquisição de ventiladores, ares-condicionados, bebedouros, a partir de uma gestão comprometida. A grande política de infraestrutura vem sendo tocada de forma competente pela Secretaria de Obras, em sintonia com a da Educação. Os resultados são visíveis.

A alfabetização, afetada pela pandemia, teve resposta robusta com o Programa Alfabetiza Tchê, em parceria com os 497 municípios — que fortalece o sistema público, essencial para a formação de cidadãos preparados e capazes de respostas à altura dos desafios. Na outra ponta, o Ensino Médio tem a expansão do tempo integral como principal frente: maior tempo na escola indica mais oportunidades. Já são 296 nesta modalidade no RS — em 2021 eram 18.

O direito à educação, preconizado na Constituição, se concretiza na aprendizagem. E a aprendizagem é medida, no mundo todo, por avaliações que avaliam a proficiência e a equidade, a partir do fluxo (reprovação, evasão, abandono). Trabalhamos com metas de aprendizagem definidas por escola, mentorias para apoio, formação, material estruturado, um corpo de professores qualificado e diretores recém-empossados, após aprovação em cursos e provas. Muitas sementes foram plantadas. Que seja uma boa colheita!