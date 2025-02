Um acordo contra a Constituição e a educação no RS

Por Miguel Rossetto, deputado estadual e líder do PT na Assembleia Legislativa

Em junho de 2024, a 5ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre homologou um acordo entre o governo Eduardo Leite e o Ministério Público que permite que o governo não cumpra o mínimo de 25% das receitas estaduais na educação pública, sem a despesa com inativos, como determina a Constituição desde 2020.

Pelo acordo, o governador também fica perdoado pelo descumprimento do mínimo constitucional em 2021, 2022, 2023 e 2024, e dispensado de cumprir em 2025 e 2026. E ainda mais, o Executivo estadual só deverá cumprir os 25% constitucionais em 2039. Em nome de anunciados princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, o governo estadual e o MP concordaram em não cumprir a Constituição por 18 anos e retirar da educação recursos que podem ultrapassar R$ 45 bilhões.

Um desastre! Leite não cumpre a Constituição e é a nossa juventude que paga e pagará a conta deste silencioso e sinistro acordo. Feito sem qualquer transparência, publicidade prévia ou consulta à sociedade e à comunidade escolar. Sequer ao Legislativo e ao Tribunal de Contas do Estado.

Enquanto isso, vivemos uma das maiores crises da educação, ficamos entre o nono e o 11º lugar no Ideb-2024, a qualidade do ensino caiu, com altos índices de repetência, evasão, escolas abandonadas, professoras e servidoras desmotivadas.