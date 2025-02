Trump Tower em Gaza?

Por Gabriel Wainer, Apresentador do @RivoNews

A fala de Trump, por si só, não é oportuna nem responsável. Estamos em meio a um cessar-fogo mambembe e ainda há reféns sequestrados pelos terroristas do Hamas em Gaza. A declaração do presidente dos EUA só tende a assanhar a selvageria intrínseca ao grupo.

Mas como defensor intransigente das nuances, entendo que a declaração é um marco histórico no conflito árabe-israelense. Primeiro porque chama à ação a Jordânia e o Egito, inertes o tempo todo, exceto na hora de rejeitar refugiados palestinos em suas fronteiras. Para além disso, é um delírio acreditar que o mundo tolerará a criação de um Estado Palestino enquanto o Hamas governar Gaza. São carniceiros fanatizados com aversão à diplomacia, cujo próprio estatuto prega o extermínio de Israel e do povo judeu.