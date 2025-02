Sobrevivência da "espécie empreendedora"

Por Daniel Randon, Presidente da Randoncorp e presidente do Conselho Superior do Transforma RS

O que tem em comum o contexto empresarial atual com a secular Teoria da Evolução de Charles Darwin, cujo dia foi comemorado em 12 de fevereiro, a qual diz que as espécies evoluem e se adequam ao ambiente garantindo maior probabilidade de sobrevivência?

Como na natureza, a seleção natural está presente no atual cenário desafiador de juros altos, incertezas macroeconômicas e elevada carga tributária enfrentado pelas empresas. Sobrevivem e prosperam apenas aquelas capazes de inovar e se reinventarem para atender às necessidades emergentes do mercado. Um mercado que também evolui influenciado por tendências culturais, tecnológicas e sociais.

Da mesma forma que o ambiente natural se defende das constantes ameaças, as "espécies empreendedoras", principalmente as de menor porte, são sufocadas pela burocracia e pressão fiscal das diferentes esferas de governo. E vivem o risco da extinção com impactos negativos em todo o ecossistema econômico. A intervenção excessiva do Estado pode inibir a capacidade de indivíduos e empresas de competir e se adaptar. Assim como na seleção natural, onde a competição leva à evolução, a liberdade econômica permitiria que os mais aptos se destacassem.