Sem glamour

Por Thaís Fidelis Alves Bruch, procuradora do Trabalho, e Nicole Schultz Della Giustina, assessora do Ministério Público da União (MPU)

A inteligência artificial, ao contrário do que por vezes se tenta fazer parecer, não subsiste sem trabalho humano , e este trabalho, diferentemente das imagens que permeiam a nossa mente (engenheiros, analistas de TI), é, em larga escala, nada glamouroso; ao revés, ocorre esmagadoramente na informalidade e com baixa remuneração.

Trata-se de um microtrabalho, ou seja: consiste em tarefas altamente fragmentadas, realizadas online, por vezes inseridas no contexto da economia de “bicos” que não exigem qualificação e que são de baixo custo para as empresas contratantes, as big techs. Os moderadores são responsáveis por filtrar imagens, vídeos, textos com conteúdo violento, agressivo ou explícito, o que gera uma preocupação especial com os efeitos da atividade no tocante à saúde mental, visto que parte de suas tarefas envolve assistir a assassinatos, estupros e outras mazelas.