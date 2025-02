Por uma gestão coletiva e colaborativa

Por Flávio Cardozo de Abreu, presidente reeleito do Conselho Regional de Administração do RS

Chegamos ao início de um novo ano e também de um novo mandato. E para começarmos mais um ciclo, precisamos avaliar nossa caminhada até aqui. Aprovamos um modelo de remuneração que privilegia o alcance de metas institucionais e setoriais e reestruturamos nosso plano de cargos e salários. Hoje, somos um dos primeiros conselhos no Brasil a seguir a legislação pertinente.

Somos uma autarquia com 33 mil registrados, entre pessoas físicas e jurídicas

Mas o trabalho foi muito além de nossas cercanias. Ofertamos 400 bolsas de pós-graduação integrais gratuitas para os profissionais registrados e adimplentes, possibilitando uma especialização em governança, gestão de riscos e compliance, uma cooperação entre o CRA e a Univates. Para 2025, estão previstos dois novos cursos de pós-graduação, com 150 vagas cada um, nas áreas de inteligência artificial nos negócios e de gestão de projetos. Isso demonstra que trabalhamos para conciliar os interesses de gestão interna e externa.

Pela primeira vez na história, promovemos um debate entre os principais candidatos à Prefeito de Porto Alegre, em parceria com a Unisinos. E com a Universidade de Caxias do Sul, realizamos o Encontro Regional de Profissionais de Administração da Região Sul.

Talvez a nossa iniciativa mais desafiadora e gratificante tenha sido a implementação do programa de mentoria para micro e pequenas empresas atingidas pela enchente de maio do ano passado. Contamos com profissionais voluntários e ministramos ensinamentos de forma gratuita. Pela sua magnitude, a ação ganhou a adesão dos conselhos de Administração de Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo e Pernambuco, permitindo a ampliação da oferta. Também estamos em tratativas com os governos federal e estadual para expandir o projeto, devendo atingir 12 mil empresas.