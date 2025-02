Odeiam, matam, celebram e o mundo consente

Na semana passada escrevi aqui, neste mesmo espaço, sobre a minha visita recente aos campos de concentração de Auschwitz. Não foi a primeira e nem a última vez que escrevi, nas páginas deste jornal, sobre os meandros do antissemitismo e seus efeitos macabros ao redor do mundo. Mas retornar ao Brasil depois de tudo o que vi e senti e receber a notícia da morte brutal de Kfir e Ariel Bibas, sequestrados do berço pelos selvagens terroristas do Hamas em 7/10 de 2023 quando tinham 9 meses e 4 anos, respectivamente, me obriga a repetir a temática nesta segunda-feira. Peço perdão ao leitor de Zero Hora por voltar no assunto, mas enquanto o mundo cala e consente, é preciso ser incansável na denúncia do terror.