O polo naval voltou!

Já em 2010, vivenciamos a inauguração de um polo naval robusto que dava orgulho ao Brasil. No seu auge, gerou mais de 24 mil empregos diretos e em 108 mil indiretos, com abertura de centenas de novas empresas.

Com a Lava-Jato e o fim do governo Dilma, veio a triste derrocada. Sofremos na pele o fim dos investimentos e o fechamento do nosso polo naval. Em 2017, Lula veio a Rio Grande e denunciou a gravidade do que estava acontecendo.