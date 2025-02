O “mindset” coletivo mudou

Dizer que o mundo está mudando é um lugar-comum. Mas os clichês não acontecem por acaso – quase sempre traduzem verdades sobre as quais pouco pensamos , exatamente por serem comuns. Enquanto ficamos repetindo que o mundo mudou, será que, de fato, racionalizamos as mudanças? Você percebe como os conceitos clássicos que estruturam nossa sociedade estão se transformando ao vivo, em tempo real, bem na sua frente?

E não é só o Trump ou a inteligência artificial mais barata. As famílias estão assumindo múltiplas configurações, as religiões transmutam-se para satisfazer necessidades imediatas, as escolas sofrem para despertar interesse nos alunos, profissões, negócios e indústrias inteiras desaparecem e surgem num piscar de olhos, parceiros viram concorrentes e vice-versa, as relações de trabalho têm menos envolvimento e duração, o imperialismo está virando a ideologia dominante, prostituição e jogos são agora vícios anunciados na TV, janeiro é o mês mais quente enquanto neva na Flórida, o calendário escolar é decidido na Justiça e eu poderia citar inúmeros exemplos visíveis de um mundo novo que surge todos os dias enquanto você vive seu cotidiano de hoje igual a ontem. John Lennon já dizia que vida é o que acontece enquanto estamos pensando em outra coisa . Amores, afetos, amizades e as relações profissionais, sociais, políticas, ideológicas e até espirituais, que, historicamente, são o que dá nitidez e singularidade ao que cada um de nós é, pensa e faz, estão esfumaçando-se, ficando menos óbvias e mais instáveis.

O mindset coletivo do mundo mudou. O trio Trump & Musk & big techs é só a ponta do iceberg. Em um mundo personalista cada vez mais híbrido e conectado, e no qual ainda nem vimos tudo que vai acontecer com a inteligência artificial, a robótica, a briga EUA x China e a genética movida pela nanotecnologia, as perguntas serão frequentes. E as angústias, também.