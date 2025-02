O Exército de Scliar

Veio-me à mente a integridade humana da pessoa do Scliar. No trabalho, na profissão, na família, no cotidiano com os amigos ou debruçado sobre a página branca, era a expressão viva da cordialidade.

Somos todos, para Scliar, escritores e poetas, testemunhas do nosso tempo e profetas do mundo que há de vir . Somos o povo do Livro na ética com a palavra.

Os conflitos entre as nações chegam aos ouvidos do jovem escritor, na guerra do Bom Fim. Ele percebe a caminhada da emancipação feminina, com a coragem da mulher que escreveu a Bíblia, na ocultação do nome. Sempre com coragem, mas sem esquecer o humor e a alquimia do lúdico, relata a lojinha dos pequenos comerciantes da Voluntários, judeus e palestinos unidos pela mercancia. E vai além, entre crônicas e contos, com a fábula do centauro no jardim da existência, um mito que não tinha asas, como todos afirmam, mas patas, para galopar desde o sul, desfraldando a bandeira da cordialidade.