Modernizar o Estado passa pela segurança pública

Por Leonel Radde, deputado estadual (PT)

A pauta da segurança pública precisa ser seriamente debatida para que a população compreenda que ela é fundamental, e não pode ser usada como disputa ideológica entre esquerda e direita. Esta lógica é falsa, ultrapassada e causa enormes prejuízos aos trabalhadores e à sociedade. As polícias militar, civil e penal são subordinadas ao governador do Estado, são servidores públicos formados, admitidos, treinados e que atuam de forma distinta, mas com dilemas muito parecidos nos ambientes de trabalho.

Bom policial não se opõe ao uso da câmera, pelo contrário, faz questão

Se por um lado, parte da população se sente oprimida por ações policiais desproporcionais e violentas, precisamos observar qual o tipo de orientação que estes servidores estão recebendo.

Noticiários repercutem diversos casos de abuso de autoridade que evidenciam um comportamento aparentemente permissível, o que é muito grave. Por outro lado, pouco se fala sobre assédios sofridos por servidores da segurança no ambiente de trabalho que geram adoecimento mental e suicídios.

A implementação de câmeras corporais nas polícias é algo comprovado na redução de violências e protege, ao mesmo tempo, a população e os servidores que atuam com autoridade, ética e respeito nas abordagens. O bom policial não se opõe ao uso da câmera, pelo contrário, faz questão de registrar qualquer abordagem.

Modernizar o serviço público vai além do uso das tecnologias. Na segurança é preciso valorizar as corporações e inovar na preparação e qualificação dos efetivos, por exemplo. Nosso mandato está diante do desafio de presidir a Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado pelos próximos dois anos.

Pela primeira vez, um servidor da segurança vai comandar esta comissão para acolher as demandas que virão de todas as partes do Estado com suas particularidades regionais.