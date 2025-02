Mais saúde para o Litoral Norte

Por Mauro Borges, sócio e diretor do Hospital LifePlus de Xangri-lá

O Litoral Norte tem passado por grandes transformações nos últimos anos. Suas cidades estão entre as que mais cresceram no estado, segundo o Censo de 2022. Algumas delas, como Imbé e Balneário Pinhal, dobraram sua população em duas décadas.

Mais do que um destino turístico, a região se tornou um projeto de vida para quem quer bem-estar e qualidade de vida. E isso contribuiu para uma série de grandes investimentos, como em infraestrutura e empreendimentos imobiliários — o valor geral de vendas (VGV) local, em breve, deve ser o maior do Rio Grande do Sul.