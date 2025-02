Futuro das PMEs e os desafios para um crescimento sustentável 

As pequenas e médias empresas (PMEs) são a espinha dorsal da economia brasileira, respondendo, segundo dados do mercado, por 30% do PIB e 50% dos empregos formais. No entanto, sua jornada de crescimento é desafiadora _ os empreendedores se veem imersos no dia a dia da operação, o que dificulta a construção de uma visão estratégica para o futuro.