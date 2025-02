Fomento comercial em alta para 2025

Por Marcio Aguilar, advogado e presidente do Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial-Factoring do Rio Grande do Sul (Sinfac-RS)

O ano de 2025 desponta com desafios e oportunidades para o setor de fomento comercial. O cenário macroeconômico indica um aumento na taxa de juros, redução no crédito oficial disponível e maior rigor dos bancos em controles cadastrais e exigências de colaterais para concessão de crédito. Nesse contexto, o fomento comercial, com todas as suas opções e flexibilidade, emerge como uma solução competitiva e eficaz para empresas que buscam liquidez em meio às adversidades.

O ambiente econômico, no entanto, exige atenção redobrada. O aumento das taxas de juros, embora necessário para conter o consumo e controlar a inflação, impacta diretamente a atividade econômica, reduzindo a produção industrial e inibindo investimentos. A pressão inflacionária, intensificada por uma barreira cambial desfavorável, encarece insumos e afeta o custo final de produtos e serviços, ampliando os desafios para empresários.

Em um momento em que o sistema financeiro tradicional reduz o ritmo, o fomento surge como alternativa estratégica

A reforma tributária, outro elemento crucial no horizonte de 2025, traz uma balança delicada: ao mesmo tempo em que pode aliviar custos para o setor industrial, tende a onerar o comércio e os serviços — áreas que compõem uma parcela relevante da base de clientes do fomento. É fundamental que o setor se adapte a essas mudanças e esteja preparado para apoiar seus parceiros de negócios nesse novo cenário.