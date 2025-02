Eu faço ou nós fazemos?

Indivíduos tendem a tomar decisões econômicas racionais em busca do benefício próprio; e isso não seria ruim, uma vez que na presença de um mercado que organiza as ofertas e demandas, este comportamento individual faz com que todos fiquem melhor. Porém, este racional tem limitações. Diversas ações individuais de busca pelo melhor impactam negativamente outras pessoas, fazendo com que o ótimo global fique mais distante. Um exemplo é a pressão ambiental.