ESG, uma pauta de todos

Por Fabiano Feltrin, empresário, mentor, artista e palestrante

Para iniciarmos o assunto ESG, precisamos entender um pouco da história e da importância das normas ISO. Tivemos um período em que as certificações ISO eram, e são, muito importantes, ou mais ainda, são necessárias para a realização das vendas e parcerias com clientes e fornecedores.

Normas como a "ISO 14001" ou a "ISO 45001", por exemplo, são padrões de gestão desenvolvidos e publicados pela International Organization for Standardization (ISO). Elas contêm padrões e boas práticas que ajudam as empresas a se organizar melhor e gerenciar melhor seus recursos e pessoas. As normas ISO auxiliam as empresas a gerenciar melhor determinados aspectos organizacionais. E neste ponto, já começa a ficar mais evidente a relação entre ESG e normas ISO.

Exemplos de ligação entre normas ISO e conceitos ESG não faltam

Antes de mais nada, precisamos entender que a relação ESG e normas ISO pode existir separadamente sem nenhum problema. Exemplos de pontos de ligação entre as áreas de atuação das normas ISO e os conceitos ESG não faltam. Como essas normas fornecem diretrizes e estruturas para empresas que desejam estabelecer sistemas eficazes de gestão em áreas específicas, podemos dizer que todas as demandas de uma empresa focada em ESG podem ser atendidas pelas normas ISO.

O ESG se propõe a melhorar a gestão administrativa por meio de ações que cuidem do relacionamento com fornecedores, distribuidores, funcionários, clientes e comunidades próximas à empresa que zelem pela preservação do meio ambiente e cuidem do relacionamento com os governos.

Mas enfim, por que investir nas normativas e certificar a empresa? Tem alguma vantagem?

As vantagens de investir em boas práticas ESG abrem caminho para atrair investimentos, fidelizar clientes e reduzir custos de operação. O propósito do ESG é de termos empresas sustentáveis em todos os sentidos. Sustentável no meio ambiente, nas finanças, nos controles, nos processos, sempre pensando em deixar um mundo melhor para as próximas gerações.