Entre o robô e o mundo real

Na pecuária leiteira, a ordenhadeira robotizada, presente nas fazendas brasileiras, incluindo no Rio Grande do Sul, é um exemplo de transformação positiva no campo. O produtor de leite, conhecido pela rotina matinal, acordando nas madrugadas para ordenhar as vacas, conquistou qualidade de vida e ganhou produtividade. Segundo a Embrapa, a tecnologia tem permitido que as fazendas aumentem a produção de leite em até 20%.