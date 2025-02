Encontro com a dor

Passei o dia inteiro entre os campos de concentração de Auschwitz e Birkenau , verdadeiras indústrias de extermínio de judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, pretos, neurodivergentes, pessoas com deficiência física e qualquer um que ousasse questionar a o regime nazista. Protegido do clima hostil por camadas e mais camadas de roupa, estive nos barracões onde milhões enfrentaram o inverno com um pijama listrado e sapatos de madeira. Inevitável sentir-se culpado.

Me disseram, antes de vir, que eu me despedisse de mim mesmo, pois ninguém volta igual depois de Auschwitz. Corredores inteiros com cabelos humanos e sapatos de crianças fazem o estômago embrulhar e amolecem as pernas. No livro das vítimas do nazismo, encontrei 558 pessoas com o sobrenome Wainer e senti como se conhecesse cada uma delas. Imaginei quantos seríamos se não tivessem sido aniquilados como pragas.