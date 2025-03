Enchentes: turismo ainda sofre com as perdas

As intensas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em abril e maio de 2024 não apenas causaram destruição material imediata, mas também g eraram efeitos prolongados para a economia, especialmente para o turismo.

O evento, considerado a pior tragédia climática da história do Estado, levou à obstrução de estradas e à paralisação de rodoviárias e do aeroporto Salgado Filho . Este último teve suas atividades suspensas por mais de cinco meses.

O turismo representa aproximadamente 4% do PIB gaúcho e sofreu um impacto sem precedentes. Projetando o comportamento que seria esperado dos principais setores econômicos e comparando-o com os resultados observados após o desastre, é possível estimar esse efeito.

Os efeitos do turismo são ainda mais relevantes ao se considerar que o setor é um polo indutor da economia, com efeitos indiretos que alavancam o resultado de outros segmentos. Estudos indicam que R$ 1 milhão investidos no turismo do Rio Grande do Sul geram um aumento de R$ 1,88 milhão na produção nacional, R$ 391,69 mil em salários e R$ 99,31 mil arrecadados com tributos.