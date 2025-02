É tempo de relembrar Hanna Arendt

Por Rodrigo Papaléo Fermann, diretor jurídico da Federação Israelita do RS (FIRS)

No contexto de falência moral do pós-guerra, Hanna Arendt desenvolveu suas reflexões sobre a banalização do mal, demonstrando que isso constitui uma das bases para o surgimento de movimentos totalitários. Em suas lições, pontuou que indivíduos comuns podem ser capazes de cometer atos atrozes justamente por não conseguirem julgar contextos, aceitando-os diante da inação da sociedade.

Lá se vão mais de 60 anos da publicação de Eichmann em Jerusalém - Um Relato sobre a Banalidade do Mal, mas o panorama atual faz necessária a releitura da filósofa alemã. Os sinais se acumulam e, incrivelmente, alguns setores da sociedade seguem banalizando situações gravíssimas, que deveriam ser contundentemente reprovadas.

Dois fatos, aparentemente sem ligação, tornam evidente essa necessidade. Recentemente, o cantor e compositor norte-americano Kanye West escancarou sua adesão à ideologia nazista, passando inclusive a comercializar vestuário estampado com suásticas, símbolo umbilicalmente ligado ao partido de Adolf Hitler. Poucos dias depois, ocorreu o episódio do estudante de Engenharia da UFRGS, que se apresentou com o símbolo marcado no rosto durante sua cerimônia de graduação.

Os fatos não estão conectados pela proximidade territorial, tampouco se assemelham por conta da magnitude de exposição. É a banalização de sua relevância que os identifica, especialmente quando não faltam vozes para contemporizá-los: "não foi bem isso que eles quiseram fazer", "são vozes isoladas", "fazem apenas para chamar atenção" e por aí vão as atenuações.