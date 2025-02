Central do Cidadão 156: a prefeitura na palma da mão

Por Mônica Leal, secretária de Transparência e Controladoria de Porto Alegre

A qualquer hora, em qualquer dia da semana, o cidadão porto-alegrense que precisar de informações sobre serviços ou solicitar atendimentos encontra a prefeitura literalmente ao alcance de suas mãos. A Central do Cidadão 156 consolidou a aliança entre o governo municipal e a população, centralizando o atendimento de todas as secretarias e órgãos municipais.

Iniciativa trouxe mais agilidade, facilidade e qualidade no acesso aos serviços públicos

Essa iniciativa trouxe mais agilidade, facilidade e qualidade no acesso aos serviços públicos, aproximando ainda mais a administração pública do cidadão. Por meio do WhatsApp, ligações telefônicas, site, e-mail ou pelo aplicativo 156+POA, os porto-alegrenses têm acesso rápido e eficiente a diversos serviços. É possível agendar consultas médicas pelo app, denunciar o descarte irregular de lixo, solicitar demandas do bairro e até se cadastrar para receber alertas importantes sobre condições climáticas, trânsito, serviços de água e esgoto, vacinação e muito mais, diretamente pelo WhatsApp.

Além de facilitar a vida dos cidadãos, a Central do Cidadão desempenha um papel estratégico para a gestão pública. Ela funciona como uma engrenagem essencial, indicando onde estão os gargalos, quais serviços precisam ser aprimorados e quais são as principais necessidades da população. Com essas informações, a prefeitura pode traçar estratégias para tornar os serviços públicos mais ágeis e eficientes. A Central do Cidadão 156 é, sem dúvida, um exemplo notável de inovação e eficiência no atendimento ao público, sendo um case de sucesso que pode inspirar outras prefeituras em todo o Brasil.