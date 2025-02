A pedagogia no contexto do século 21: encruzilhadas e tendências

Por Dário Schneider, diretor acadêmico do Colégio Anchieta e doutor em comunicação

A pedagogia está no centro da formação de cada futuro profissional da Educação. Mas o que é a pedagogia? Como fundamento, é a ciência e a arte de educar, englobando métodos, práticas e teorias integradas, que visam o desenvolvimento nas dimensões afetiva, espiritual, ética, estética, comunicativa, corporal e sociopolítica do ser humano. No contexto atual, ela impulsiona transformações significativas, enquanto também aponta para caminhos que ainda estão por desvendar.