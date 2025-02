A escola pública municipal com partido

Por Isabel Letícia Medeiros, professora aposentada, diretora da Associação dos Trabalhadores em Educação do Município de Porto Alegre (Atempa) e doutora em educação

Desde 1985, a eleição direta para diretores nas escolas municipais é uma experiência pedagógica exitosa, que promove o aprendizado da democracia e da cidadania, regida atualmente pela lei n.º 12659/2020.

Conforme a lei, os diretores devem cumprir e fazerem cumprir as diretrizes da SMED e a legislação; os candidatos devem apresentar comprovante do Curso de Gestão Escolar, oferecido pela SMED e plano de gestão; (no último pleito, em 2023, o curso não foi ofertado pela SMED, que se eximiu de sua responsabilidade legal); o mandato é de quatro anos, mas pode ser interrompido, se a escola não apresentar avanço de 2% nas avaliações, em relação à aferição anterior, fatores elencados pelo prefeito como fundamentais.

Porém, a lei delega a escolha aos alunos e pais, com 65% do peso dos votos, e aos servidores, com 35% no resultado da eleição de diretor. Esse é o fator indesejado pelo prefeito, que quer indicar aliados políticos para a gestão das escolas, desconsiderando o compromisso com a comunidade. Cabe dizer que diretores de escola são fiscais dos contratos com o setor privado.

Nesta via, a SMED propõe um concurso que, além de provas e títulos, terá uma banca, que vai selecionar os professores. Quais os critérios e quem vai definir quais são os aptos? O termo alinhamento é usado com frequência pelo governo.