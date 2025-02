2025, o ano da virada!

Por Luciano Zucco, deputado federal (PL-RS) e líder da oposição na Câmara dos Deputados

Assumo a liderança da oposição com um sentimento de dever e responsabilidade para com o povo brasileiro. O momento que vivemos exige firmeza, coragem e compromisso com a verdade. O Brasil atravessa uma grave crise econômica, com inflação corroendo o poder de compra, juros altos sufocando empreendedores e um cenário de incerteza que afasta investimentos e oportunidades de emprego.

Para piorar, o governo Lula se mostra sem rumo, sem planejamento e sem compromisso com a austeridade. Os gastos públicos dispararam, aumentando a carga sobre o cidadão que já paga impostos altíssimos e recebe, em troca, serviços cada vez mais precários. A falta de controle fiscal ameaça o futuro da nossa economia e pode mergulhar o país em um novo ciclo de recessão.

Vamos defender políticas que reduzam a burocracia, incentivem o empreendedorismo e promovam a geração de empregos

Além disso, as denúncias de corrupção que começam a surgir precisam ser apuradas com rigor. O Brasil já pagou um preço alto demais por governos que usaram a máquina pública em benefício próprio, deixando para trás um rastro de escândalos e impunidade. Não permitiremos que isso se repita. A oposição será vigilante e atuante para garantir que cada centavo do dinheiro público seja utilizado com transparência e responsabilidade.

Nosso papel não é apenas criticar, mas também apresentar soluções. Vamos defender políticas que reduzam a burocracia, incentivem o empreendedorismo e promovam a geração de empregos. Vamos lutar contra a irresponsabilidade fiscal e por um Estado que sirva ao cidadão, e não o contrário. O Brasil precisa de um governo que inspire confiança, e não desconfiança.