2025: ano internacional das cooperativas

O mundo chega a 2025 com grandes desafios a serem enfrentados, muitos deles impossíveis sem o esforço coletivo, como os impactos das mudanças climáticas no campo e nas cidades, a ainda necessária recuperação econômica pós-pandemia, a crescente desigualdade social e a transição para uma vida mais sustentável. É dentro deste contexto extremamente complexo, que as cooperativas, com seus valores de solidariedade, autogestão e responsabilidade social, se mostram fundamentais.