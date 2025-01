Parcerias na reconstrução

Por Pedro Capeluppi, secretário de Estado da Reconstrução Gaúcha

A reconstrução resiliente do Rio Grande do Sul é um desafio complexo, que exige soluções inovadoras, colaborativas e sustentáveis. Nesse contexto, as parcerias público-privadas (PPPs) têm se destacado como ferramentas para viabilizar investimentos estratégicos, promovendo o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Estado.

Um exemplo é a concessão do Bloco 2 de rodovias, com investimento de R$ 6,7 bilhões em infraestrutura viária no Vale do Taquari e Região Norte. Este projeto vai modernizar e ampliar 415 quilômetros de rodovias, com duplicações, faixas adicionais e instalação de dispositivos de segurança. A iniciativa melhora a logística e a mobilidade, fomenta a geração de empregos e estimula a economia local. Além disso, a previsão de início imediato das obras reflete a capacidade das PPPs de acelerar a execução de projetos fundamentais.

Outro destaque é o programa Impulsiona RS, que apoia as prefeituras na estruturação de projetos de contratualização e parcerias em áreas como gestão de ativos, limpeza urbana e iluminação pública. A cooperação visa estimular o desenvolvimento regional, fortalecendo as economias locais e ampliando as oportunidades para as comunidades envolvidas. Este modelo de gestão integrada demonstra como as PPPs podem contribuir para a otimização de recursos e a melhoria dos serviços ofertados à população.

As parcerias e concessões possibilitam a alocação eficiente de recursos, compartilhando riscos e responsabilidades entre o poder público e o setor privado. Essa abordagem amplia a capacidade do Estado de responder às demandas por infraestrutura e serviços essenciais, especialmente em cenários de restrição orçamentária e crescentes desafios climáticos.