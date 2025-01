O papel da Emater no enfrentamento à estiagem no RS

A estiagem que assola o Rio Grande do Sul impõe desafios profundos à agricultura e à qualidade de vida das comunidades rurais. Esse fenômeno climático recorrente severo transcende a redução da produtividade agrícola , afetando também a economia estadual e a segurança alimentar. Frente a esse cenário alarmante, a Emater/RS-Ascar, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), intensifica esforços para apoiar os agricultores, reafirmando o compromisso de superar este momento crítico.

Ao visitarmos os produtores e suas famílias, testemunhamos a gravidade da situação. Entre as culturas de grãos, a soja, que ocupa 6,8 milhões de hectares no Estado, está especialmente vulnerável. Cerca de 30% das lavouras encontram-se na fase crucial de enchimento de grãos, exigindo entre seis e sete milímetros de água por dia para seu pleno desenvolvimento. Contudo, as altas temperaturas, aliadas à irregularidade das chuvas e aos fatores de manejo do solo, têm agravado ainda mais os impactos da seca.