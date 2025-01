Construir pontes para definir rumos

Por Walter Lidio Nunes, presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs)

A polarização tem gerado um ambiente alienante, que desvia a atenção das oportunidades evolutivas. Para romper esse ciclo, é fundamental que as lideranças e entidades atuem de forma inclusivista, conscientizando a sociedade sobre os dilemas atuais e propondo uma agenda que priorize o bem comum e transcenda interesses corporativistas.

Precisamos de uma convergência despolarizada , na qual as disfunções atuais sejam usadas proativamente como aprendizados para fundamentar soluções despolarizadas, construídas com um diálogo empático e convergente que equilibre politicamente os fatores econômicos, sociais e ambientais.

Nesse contexto, as lideranças e entidades têm um papel fundamental de agir como mediadoras do diálogo proativo para impulsionar a ação coletiva, transcendendo os interesses corporativistas e setoriais e promovendo uma agenda nacional que priorize o desenvolvimento sustentável com bem-estar coletivo.