Candiota III: a sociedade e o incêndio

A sociedade acorda quando sente na pele os problemas do mundo real. Quando o problema vira um incêndio todos começam a refletir sobre a situação. É o que acontece hoje com o carvão no Rio Grande. A Usina de Candiota III, lançada pelo presidente Lula em 2006, iniciou suas operações no governo Dilma Roussef, em 2011, e pertencia a Eletrobras até ser privatizada, em 2023. Junto com Pampa Sul, Candiota III forma o coração de uma cadeia produtiva. A indústria do cimento usa as cinzas das térmicas para produzir um insumo com menor emissão de carbono. Recentemente, o governo gaúcho comemorou o investimento em uma nova fábrica de cimento com as cinzas de Candiota.