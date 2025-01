A progressão parcial nas escolas do Rio Grande do Sul: nova polêmica?

No decorrer da última semana adquiriu bastante repercussão a decisão tomada pela Secretaria de Educação, do Estado do Rio Grande do Sul, em estabelecer um regime de progressão parcial para as escolas estaduais. A portaria prevê que os estudantes que venham a reprovar em até duas áreas do conhecimento — em até dois componentes curriculares por área — sejam promovidos para a série seguinte.