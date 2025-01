A Goiabeira Maravilhosa

Por Fernando Goldsztein, fundador do The Medulloblastoma Initiative, conselheiro da Children’s National Foundation e MBA, MIT Sloan School of Manangemnt

Fui com os meus filhos assistir ao filme que dá título a este texto. Trata-se das aventuras de Chico Bento , o simpático caipira que pertence à famosa Turma da Mônica . Achei no Google uma descrição perfeita dele: “É um dos personagens mais populares de Mauricio de Sousa. É acomodado, eventualmente preguiçoso e um tanto mentiroso, mas principalmente aventureiro. Ainda assim, apesar de seus defeitos e travessuras, Chico é um menino bondoso, generoso, que ama a natureza”.

O vilão do filme — sempre tem que ter um vilão — é o coronel Agripino , que, junto com seu filho Genesinho, faz de tudo para convencer a comunidade sobre a importância da estrada.

Porém, o coronel não contava com a engenhosidade e a persistência de Chico Bento e seus amigos. Eles descobrem que o coronel Agripino estava mesmo era interessado que a estrada chegasse até as suas próprias terras. E, como se não bastasse, o projeto da estrada era cheio de curvas, de idas e vindas, tornando-a muito mais cara. É que a construção seria feita com recursos públicos, sendo que o fornecedor do asfalto para a obra seria o próprio coronel Agripino…