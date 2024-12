Precisamos de organizações resilientes

Final de ano é tempo de reflexão também para as organizações. Um período para avaliar o desempenho até aqui e planejar o próximo. Neste processo, reforçar o olhar ao que de fato nos torna resilientes é fundamental para atingirmos objetivos e metas, mesmo diante de condições inesperadas. Especificamente no Rio Grande do Sul, onde vivemos em 2024 a maior catástrofe climática do país, com consequências que serão sentidas ainda por muito tempo, o tema é ainda mais urgente.