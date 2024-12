O real valor de uma tampa plástica

Na economia circular, os resíduos transformam-se em insumos para novos artefatos, em um ciclo que se retroalimenta através do reaproveitamento ou reciclagem. Reaproveitar um jeans , que aparentemente não tem mais utilidade, é a economia circular acontecendo na prática. Assim como transformar o óleo de cozinha usado em sabão ou reciclar as tampas plásticas em vasos, vassouras e lixeiras.

Embora o termo economia circular seja relativamente recente, a prática é antiga em nosso país, assim como ilustra os exemplos citados. Há um ano, uma pesquisa sobre hábitos sustentáveis, feita nos países da América do Sul, apontou o Brasil como o país que tem a população com as melhores práticas sustentáveis , mesmo que o termo economia circular não seja familiar.

Esta é uma das razões do sucesso do Tampinha Legal. Práticas sustentáveis aliadas ao espírito solidário do nosso povo. Perceber que a menor parte da embalagem, a tampa plástica, ao ser destinada em um dos pontos de coleta do Tampinha Legal (logística reversa), e somada a tantas outras, além de transformar-se novos produtos (economia circular), proporciona sustentabilidade econômica para as entidades assistenciais participantes, ou seja, melhor qualidade de vida para todos os envolvidos. Já são mais de R$ 4 milhões destinados integralmente!