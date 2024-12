Mercado de Carbono: desafios e perspectivas a partir da regulamentação

Foi publicada ontem a Lei 15.042, que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE) . Importante iniciativa do governo Lula para que o país possa cumprir as metas da NDC (da sigla em inglês de Contribuição Nacionalmente Determinada), apresentada na COP29, de redução das emissões em 67% até 2035. Hoje, emitimos mais de 2 bilhões de tCO2/ano.

O SBCE é um mercado regulado para a venda de créditos físicos, como os mercados de commodities. Cria dois ativos: a Certificação pela Remoção ou Redução Verificada (CRVE), que seria o crédito de carbono strictu sensu, ou seja, a monetização do esforço de emitir menos gases de efeito estufa (GEE); e a Cota Brasileira de Emissões (CBE), que é o direito de emissão de CO2 acima do limite permitido.

O SBCE não impedirá as transações no mercado voluntário, nem a transferência internacional de CC, observado o Artigo 6.2, do Acordo de Paris. O potencial do mercado de carbono no Brasil é de US$ 50 bilhões até 2030 (Mckinsey).