Medicina veterinária após tragédia gaúcha

No Dia Internacional da Medicina Veterinária, é essencial refletir sobre o papel fundamental que nós, médicos veterinários, desempenhamos, especialmente em crises como as recentes catástrofes que devastaram o Rio Grande do Sul. A tragédia no Estado deixou rastros de destruição e perdas humanas, mas também trouxe sofrimento a inúmeros animais que, muitas vezes, foram esquecidos em meio ao caos e à lama.